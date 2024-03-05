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Гараж сгорел в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы работали в гаражном кооперативе на Кукковке В понедельник в 11 часов 42 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Балтийской в гаражном кооперативе «Кристалл-10» горит гаражный бокс.

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