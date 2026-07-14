В морпехи из-за решетки: обвиняемый в мошенничестве глава ЧВК просится на Северный флот

Пока курский гарнизонный суд готовится вынести приговор четырем бойцам частной военной компании за убийства и пытки, в Белгороде рассматривают шанс для их лидера уйти от ответственности через контракт с Северным флотом.
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