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Царьград

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В морпехи из-за решетки: обвиняемый в мошенничестве глава ЧВК просится на Северный флот

В морпехи из-за решетки: обвиняемый в мошенничестве глава ЧВК просится на Северный флот

Пока курский гарнизонный суд готовится вынести приговор четырем бойцам частной военной компании за убийства и пытки, в Белгороде рассматривают шанс для их лидера уйти от ответственности через контракт с Северным флотом.

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