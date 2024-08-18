Секреты чая из одуванчиков

Практически каждый человек пьет чай - черный, зеленый, на травах. А почему бы не попробовать чай из одуванчиков, который очень благотворно влияет на всю работу организма? Одуванчик, конечно, красивое растение, но любой дачник, который осуществляет регулярную борьбу с сорняками на участке, скажет, что эти пушистые желтые цветочки порядком надоели.