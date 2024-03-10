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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер о Ферстаппене: «Ред Булл» не будет никого удерживать из-за кусочка бумаги»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о том, может ли команда потерять Макса Ферстаппена до истечения контракта, рассчитанного до конца 2028 года.

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