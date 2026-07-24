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ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

Речь идёт о практическом демонстрационном мероприятии Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организованном Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" на полигоне рядом с селом Капитановка (Бучанский район Киевской области), в 10 км к западу от Киева.

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Комментарии
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Валерий Емельянов
Укролюдоедов мочить всем и где только прихватим.
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