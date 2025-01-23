Жене погибшего участника СВО из Ангарска отказывали в выплатах

В Ангарске вдова погибшего в СВО военнослужащего обратилась за региональным пособием для детей, но получила отказ из-за отсутствия у них регистрации в Иркутской области, хотя дети фактически проживали в городе, посещали школы и детсады.
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