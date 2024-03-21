Житель Камчатки взял женщину в заложники, полиция готовит штурм

ЕСМЦ Камчатского края В Петропавловске-Камчатском 22 марта мужчина взял в заложники женщину. Об этом сообщает Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края со ссылкой на региональное управление МВД.
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