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Житель Камчатки взял женщину в заложники, полиция готовит штурм

Житель Камчатки взял женщину в заложники, полиция готовит штурм

ЕСМЦ Камчатского края В Петропавловске-Камчатском 22 марта мужчина взял в заложники женщину. Об этом сообщает Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края со ссылкой на региональное управление МВД.

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