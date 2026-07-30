НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Донбасс почти! ВС РФ сжимают оборону ВСУ у Славянска и Краматорска

Донбасс почти! ВС РФ сжимают оборону ВСУ у Славянска и Краматорска

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова, к западу от Константиновки российские войска освободили Красный Кут и Торское, усилив давление на оборону ВСУ на подступах к Дружковке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии