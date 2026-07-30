Донбасс почти! ВС РФ сжимают оборону ВСУ у Славянска и Краматорска

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова, к западу от Константиновки российские войска освободили Красный Кут и Торское, усилив давление на оборону ВСУ на подступах к Дружковке.
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