24 – 25 января в Мурманске стартовал региональный этап форума «Малая родина — сила России». Подобные мероприятия пройдут в 16 субъектах Российской Федерации в рамках подготовки ко II Всероссийскому форуму, который состоит в апреле 2025 года в Москве.
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