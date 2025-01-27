24 – 25 января в Мурманске стартовал региональный этап форума «Малая родина — сила России». Подобные мероприятия пройдут в 16 субъектах Российской Федерации в рамках подготовки ко II Всероссийскому форуму, который состоит в апреле 2025 года в Москве.