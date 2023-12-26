Санкт-Петербург оказался солнечнее Москвы в уходящем году

«Яндекс Погода» изучила данные метеонаблюдений и подвела погодные итоги уходящего года. Помимо прочего выяснилось, что Санкт-петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней, а Москва, в свою очередь, в два раза обогнала Петербург по количеству осадков.