Смоляне стали чаще обращаться за медпомощью после укусов клещей

За одну только неделю паразиты полакомились 94 жителями региона С начала 2024 года от присасываний клещей пострадали 554 жителя Смоленской области, среди жертв членистоногих кровососов насчитывается 152 ребенка.
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