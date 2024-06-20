Кант-бот: как искусственный интеллект учится философии Создание чат-бота, специализирующегося на философских трудах, требует комплексного подхода, который включает технические, лингвистические и этические аспекты, делится основатель и руководитель агентства Eurasia Partners Ольга Черногаева.
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