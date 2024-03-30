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Футбол генерирует не счет, но смыслы

Футбол генерирует не счет, но смыслы

Со спортом в России не очень, а вот с эмпатией — гораздо лучше. Русский футбол уходил на долгую паузу — сначала из-за выборов (болельщик не должен путаться, где есть интрига, а где нет, поэтому смешивать в один день процессы нельзя — разумеется, интрига есть на выборах, а вы о чем подумали?), потом из-за матча с сербами, результат которого вызвал много разговоров.

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