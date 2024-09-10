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В США указали на растущую поддержку на Украине идеи мирных переговоров с Россией

В США указали на растущую поддержку на Украине идеи мирных переговоров с Россией

На Украине всё больше людей поддерживает идею мирных переговоров для завершения конфликта с Россией. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова украинских военных.

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