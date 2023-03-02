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«Неожиданный» снегопад застал врасплох петербургских коммунальщиков

«Неожиданный» снегопад застал врасплох петербургских коммунальщиков

Первый снегопад этой весны ожидаемо застал врасплох коммунальные службы Петербурга. По неизвестной причине на улицах оказалось недостаточно снегоуборочной техники.

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