Гильдия театральных критиков и издателей будет помогать развивать талантливую молодежь

Гильдия театральных критиков, театроведческих обозревателей и издателей стала площадкой для открытого профессионального диалога и обмена опытом, а также способствует поддержке молодых ученых и талантливой молодежи.
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