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Специалисты РЭБ ВВО в Забайкалье подавили каналы управления БЛА условного противника в ходе контрольной проверки

Специалисты РЭБ ВВО в Забайкалье подавили каналы управления БЛА условного противника в ходе контрольной проверки

В ходе проверки специалисты РЭБ отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА условного противника и передачи данных на комплексы РЭБ.

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