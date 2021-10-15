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Президент Сербии Вучич: предложенная Россией цена на газ не устраивает Белград

Президент Сербии Вучич: предложенная Россией цена на газ не устраивает Белград

БЕЛГРАД, 16 окт — РИА Новости. Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.

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