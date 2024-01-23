Службы доставки предложили штрафовать за курьеров на велосипедах

Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил Петербургское Заксобрание предложило дополнить федеральное законодательство возможностью штрафовать компании за курьеров, которые на велосипедах и самокатах не считаются с правилами движения и ездят по тротуарам и проезжей части, чтобы как можно быстрее выполнить заказ, пишет "Парламентская газета".