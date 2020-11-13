Noize MC — Вояджер-1 (официальный клип)

EP «Вояджер-1» в сети https://noizemc.lnk.to/Voyadger-1 Подписывайтесь на канал: http://bit.ly/NoizeMCTube Идея, режиссёр, стиль — Леонид Алексеев Продюсер, грим — Оля Васильева Оператор-постановщик — Арсений Кан Механик-фокус — Андрей Резниченко Гафер — Виктор Страшнов Пульт — Сергей Бадюк Vj — Александр Джизус Долли — Ерыпалов Илья, Святенко Алексей Ассистент по гриму — Марк Коваленко Осветители — Андрей Кайдалов, Юра и Дима Седловские Художники — Пахомов Павел, Боев Александер Режиссёр монтажа — Юрий Тарханов Цветокоррекция — Виктор Исамухамедов Бэкстейдж — Ярик Виноградов 3D — Юра Адам Дизайн — WOOF Менеджмент Noize MC: Елена Савельева, Елизавета Коровина, Дмитрий Пайкин Текст песни: Столько лет прошло, а холод жжёт в груди.