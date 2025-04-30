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Царьград

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Отсутствующего на дебатах кандидата в президенты Румынии спросили о позиции по Украине

Отсутствующего на дебатах кандидата в президенты Румынии спросили о позиции по Украине

Неловкая ситуация произошла на президентских дебатах в Румынии.Журналистка из американской неправительственной организации задала вопрос отсутствующему на месте кандидату в президенты страны Джеордже Симиону.

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