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Царьград

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Тобольский молочный завод признан банкротом с долгом в 131 млн рублей

Тобольский молочный завод признан банкротом с долгом в 131 млн рублей

Тобольский городской молочный завод объявлен банкротом с долгами более 131 млн рублей. Завод работал с 20 века, но в 2024 году на его продукцию обнаружили серьезные нарушения.

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