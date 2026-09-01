Ромео Бекхэм отметил 24-й день рождения поздравлениями от Виктории и Дэвида

Ромео, сын Виктории и Дэвида Бекхэм, отметил 1 сентября своё 24-летие. Известные родители поделились искренними поздравлениями в социальных сетях, опубликовав фотографии с именинником.
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