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Пятый канал

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Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонта военной техники

Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонта военной техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, в ходе которого заслушал доклады командования по обстановке в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Когда я работал мотористом В Хакасии в Новостройке ( Бельтырском) в 16 лет мне довесось услышать как готовили двигатели машин на фронте ВОВ без замены клапанов. На тех машинах был нижним вал управления клапанами. Снимаещь 2 крышки для доступа к распред вала и ключами S - ключами на 13 и 15.. Проверяем на пасту прилягание клапана к гнезду  и отмечаем участок неприлегания мелом и выставляем клапан на верх кулачка. берем молоток на 300-400 гр. и бъём с большой силой в тот участок  клапана по меловой отметке.  Если удачно то одного раза достаточно, если не удачно 2-3 раза бъём. Далее проверяем на пасту прилегание клапана.  если есть полный контакт переходим к другому клапану... такая рихтовка клапанов позволяла движку отработать  до 6 мес. и дальше клапан вновь от температуры искривлялся, но машина выходила в рейс после 5-10 минут для фронта. РВСН.
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14 час.

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