Шойгу поручил сократить сроки проведения ремонта военной техники

СХ

Сергей Храмов

Когда я работал мотористом В Хакасии в Новостройке ( Бельтырском) в 16 лет мне довесось услышать как готовили двигатели машин на фронте ВОВ без замены клапанов. На тех машинах был нижним вал управления клапанами. Снимаещь 2 крышки для доступа к распред вала и ключами S - ключами на 13 и 15.. Проверяем на пасту прилягание клапана к гнезду и отмечаем участок неприлегания мелом и выставляем клапан на верх кулачка. берем молоток на 300-400 гр. и бъём с большой силой в тот участок клапана по меловой отметке. Если удачно то одного раза достаточно, если не удачно 2-3 раза бъём. Далее проверяем на пасту прилегание клапана. если есть полный контакт переходим к другому клапану... такая рихтовка клапанов позволяла движку отработать до 6 мес. и дальше клапан вновь от температуры искривлялся, но машина выходила в рейс после 5-10 минут для фронта. РВСН.