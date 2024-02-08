Apple создала два прототипа айфона-раскладушки

Складной iPhone / © Clark Miller Инженеры компании планируют сделать каждую половинку складного устройства вдвое тоньше, чем обычный современный iPhone, чтобы получить примерно такую же толщину в сложенном виде.
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