В Австрии учителя массово бегут из школ Вены из-за засилья мигрантов

Адекватные политики бьют тревогу Учителя массово увольняются из школ австрийской столицы. До 20 учителей в день увольняются из-за крайне стрессовой обстановки, которую создают дети мигрантов, многие из которых очень плохо говорят по-немецки или совсем его не знают.