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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Скончался народный артист России Юрий Слесарев

10 мая на 78-м году жизни скончался Юрий Слесарев — выдающийся советский и российский пианист, педагог, профессор Московской консерватории, вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса имени Чайковского, народный артист России.

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