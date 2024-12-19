Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе и комментируя предложенную Будапештом инициативу о прекращении огня между Украиной и Россией на время Рождества, обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в желании попиариться на ней, а также заявил, что никто не может говорить за киевский режим.