REUTERS/Vincent Alban До начала российской спецоперации вице-президента США Камалу Харрис якобы отправляли на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для предотвращения украинского конфликта, но она не справилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии