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Регион 29

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В Архангельской области планируют готовить муниципальные команды по программе «Школа глав»

В Архангельской области планируют готовить муниципальные команды по программе «Школа глав»

Глава региона Александр Цыбульский заявил, что для жителей важнее всего не устройство системы управления, а способность властей видеть проблемы и решать их.

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