БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 380 подписчиков

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  • Вадим Кузнецов
    "это поможет изменить негативное восприятие России, сложившееся у таджиков в 1990-е годы" Изменить негативное восприя...Не только Абхазия...
  • Владимир Тамбасов
    Спасибо Путину за его миграционную политикуНе только Абхазия...
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1 : 0 в пользу Абхазии

1 : 0 в пользу Абхазии

КВАДРАТУРА  КРУГА Итак, Абхазия «прогнула» Россию. Мы таки будем дарить им электроэнергию просто потому, что им нечем за неё заплатить.

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Комментарии
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Владимир Дегтярев
Мерзко
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3 час.
Владимир Дудкин
Молодцы абхазцы! Знают кому и сколько занести, а россиянам так и будут цену за электроэнергию повышать. Платите за себя и за того...
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3 час.
Нина Комарова
Немцы-православные христиане? Особенно Екатерина 2-ая православная. Они все - выкресты.
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1 час.

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