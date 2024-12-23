КВАДРАТУРА КРУГА Итак, Абхазия «прогнула» Россию. Мы таки будем дарить им электроэнергию просто потому, что им нечем за неё заплатить.
1 : 0 в пользу Абхазии
Комментарии
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Владимир Дегтярев
Мерзко
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3 час.
Владимир Дудкин
Молодцы абхазцы! Знают кому и сколько занести, а россиянам так и будут цену за электроэнергию повышать. Платите за себя и за того...
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3 час.
Нина Комарова
Немцы-православные христиане? Особенно Екатерина 2-ая православная. Они все - выкресты.
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1 час.
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