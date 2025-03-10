В ОМВД России по Альметьевскому району прошла встреча с представителями диаспор по разъяснению правил проведения «амнистии» для иностранных граждан

31 декабря 2024 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 г. № 1126. Документ направлен на усиление контроля в сфере миграционного законодательства и определяет особенности правового положения иностранных граждан, подлежащих включению в реестр контролируемых лиц.