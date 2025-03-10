+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

В ОМВД России по Альметьевскому району прошла встреча с представителями диаспор по разъяснению правил проведения «амнистии» для иностранных граждан

31 декабря 2024 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 г. № 1126. Документ направлен на усиление контроля в сфере миграционного законодательства и определяет особенности правового положения иностранных граждан, подлежащих включению в реестр контролируемых лиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх