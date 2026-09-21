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РЖАКА

187 619 подписчиков

Немецкий для кота...

Немецкий для кота...

Кот этот появился у нас случайно. Безо всякого плана. Просто приехали к сестре мужа в гости. А дети ее кошки, мелкие, шкодливые, бегали по всему дому.

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