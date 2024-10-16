Кирилл Молчанов: «План победы Зеленского»: бесполезные мечты или политическая фантазия?

«Нет слов». Военный аналитик Bild Юлиан Репке прокомментировал «план победы» Зеленского. Он считает, что ни один из его ключевых пунктов не будет выполнен: Украину не пригласят в НАТО, не дадут разрешение на удары «дальнобоем» по РФ, Запад не будет сбивать самолеты.
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