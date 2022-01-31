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Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл в матче с «Ютой» – 31+11+10

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (126:106). На счету Таунса 31 очко (10 из 17 с игры), 11 подборов, 10 передач и 2 перехвата при 1 потере за 34 минуты.

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