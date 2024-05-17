В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря Украинской православной церкви

Часовню Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря УПЦ уничтожили в Киеве.В Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню - об этом сообщили в телеграм-канале монастыря.
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