Ignio.com Стрелец. Еженедельный общий гороскоп за 12 - 18 августа

Работа может потребовать от вас дополнительных усилий, поэтому лучше сразу решить для себя, с каким ее объемом вы можете реально справиться, и ни под каким видом не соглашаться на увеличение этого лимита.
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