Пока вы спали: угроза Трампа Путину и Харрис о последствиях убийства Синвара

AP

Andrej Popp

Чушь какая-то, Трамп прекрасно понимает КАКОЙ он получит ответ, если действительно вздумает угрожать. Он запустит ракеты ? Так им ещё долететь надо, что вовсе не факт, что долетят. Но, главное, он НЕ ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДЯТСЯ, в данный момент, наши Посейдоны ?! Ведь может случится, что ракеты ещё летят (и не факт, что долетят), а Вашинктона УЖЕ НЕТ !