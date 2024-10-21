Пока вы спали: угроза Трампа Путину и Харрис о последствиях убийства Синвара

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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АР
Александр Русанов
3,14здобол, я представляю, что ему ответил наш парень со двора
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15 час.
AP
Andrej Popp
Чушь какая-то, Трамп прекрасно понимает КАКОЙ он получит ответ, если действительно вздумает угрожать. Он запустит ракеты ? Так им ещё долететь надо, что вовсе не факт, что долетят. Но, главное, он НЕ ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДЯТСЯ, в данный момент, наши Посейдоны ?! Ведь может случится, что ракеты ещё летят (и не факт, что долетят), а Вашинктона УЖЕ НЕТ !
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14 час.
Владимир Алтайцев
Было  и не раз. Просто наши продажные СМИ про то не писали.
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13 час.

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