Пентагон: США считают, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат

По его словам, Москва и Вашингтон не контактировали по этому поводу США предполагают, что Россия могла запустить на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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