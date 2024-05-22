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Петербургский дневник

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Пентагон: США считают, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат

Пентагон: США считают, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат

По его словам, Москва и Вашингтон не контактировали по этому поводу США предполагают, что Россия могла запустить на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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