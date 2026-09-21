США по секретным соглашениям депортировали 25 тыс. мигрантов в 35 стран

США депортировали более 25 тысяч человек в третьи страны по секретным соглашениям с 35 государствами, которые согласились принимать мигрантов, не имеющих к этим странам никакого отношения, говорится в расследовании проекта Forbidden Stories.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Спасибо, до свид...
- Раскрыт ранее неи...
- Раскрыт ранее неи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым