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США по секретным соглашениям депортировали 25 тыс. мигрантов в 35 стран

США по секретным соглашениям депортировали 25 тыс. мигрантов в 35 стран

США депортировали более 25 тысяч человек в третьи страны по секретным соглашениям с 35 государствами, которые согласились принимать мигрантов, не имеющих к этим странам никакого отношения, говорится в расследовании проекта Forbidden Stories.

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