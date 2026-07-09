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TRENDYMEN

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50 тысяч лет назад на Земле жил вид людей ростом метр. Их эволюция пошла своим путем

50 тысяч лет назад на Земле жил вид людей ростом метр. Их эволюция пошла своим путем

Более 50 тысяч лет назад на острове Флорес в ИНдонезии жили люди ростом около метра. Ранние исследования представляли их умелыми охотниками на слонов и мастерами огня.

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Леонид Руси
Разные подвиды обезьян...
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