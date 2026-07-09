50 тысяч лет назад на Земле жил вид людей ростом метр. Их эволюция пошла своим путем

Более 50 тысяч лет назад на острове Флорес в ИНдонезии жили люди ростом около метра. Ранние исследования представляли их умелыми охотниками на слонов и мастерами огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мужчина рыбачил с берега, когда из леса вышел медвежонок и попросил рыбу. Сам есть не стал, а понес медведице
- Женщина из России уехала в Новую Зеландию и рассказала про свою пенсию и жизнь пенсионерки на острове
- Как в Америке представляли на картинках войну с СССР. В журналах рисовали нашествие русских
Свежие комментарии