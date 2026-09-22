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MeMo-Logic

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Шоколад, мокко, какао: как носить коричневый, чтобы он не старил

Шоколад, мокко, какао: как носить коричневый, чтобы он не старил

Коричневый — один из самых «уютных» оттенков в гардеробе: он ассоциируется с теплом, шоколадом, ароматным кофе и осенними прогулками .

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