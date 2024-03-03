СССР-Россия
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СССР-Россия

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Так мы боимся или не боимся?

Так мы боимся или не боимся?

А мы разве боимся глобальной ядерной войны? Если боимся, то ничего не нужно было и начинать, нужно было ровно сидеть на пятой точке и не отсвечивать.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Глобальной войны, конечно, никто не хочет! Мы и локальной то не хотели.  Приседали в реверансах и рисовали красные линии. И, тем не менее, вот она!  И чем больше мы будем утираться от плевков в нашу сторону, тем вероятнее начало глобальной войны. Слабых и нерешительных всегда бьют. Это общеизвестная истина. Также, как и изречение Уинстона Черчилля: &quot;Кто выбирает между войной и позором позор, тот получает и войну и позор”.
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Главную проблему заложил для России Хуснуллин, который проталкивает политику моно городов с концентрацией населения в них. При военных действиях Россия тогда сразу лишится мобилизационного потенциала, сконцентрированных предприятий. Нам позволяет территория равномерно расселять население и разносить производственные и предприятия ВПК, а не концентрировать населения и промышленность. Надо возрождать малые города, поселки, деревни и т.д. Да это затраты, это инфраструктура, создавать и переносить ряд предприятий и заинтересовывать население в них жить. Задача должна решаться комплексно и без создания современной инфраструктуры, рабочих мест ни кто не поедет в новые города. Пора осадить агрохолдинги и политиков с чиновниками которые лоббируют их интересы. Надо развивать личные подворья, хуторные фермерские хозяйства, развивать обеспечение регионов в федеральном , областном, районом потреблении. Задача России и при ее возможностях выпускать натуральные продукты, а при сегодняшней ситуации ни какой ЗОЖ при качестве продуктов не решит здоровье нации, рождаемости, продолжительности жизни и т.д. Перераспределить трудовые ресурсы во времена СССР 78% трудоспособного населения работало в реальном секторе экономики, на сегодня в России около 17.5%, остальные дармоеды, как во власти, так и &quot;эффективные&quot; менеджеры, белые воротнички. На сегодня в Газпроме, Роснефти менеджеров разного разлива больше, чем работают на добыче, так же и банковско финансовый, страховой сектор, и еще море ни кому ненужные экономисты, юристы и т.д.  Нужны рабочие руки, а не &quot;руководители&quot;.... Запретить партии, которые по сути стали партийными ОПГ финансируемые за счет народных средств их бюджета. Говорят много, а реальных дел ни каких... Единая Россия это единый народ, а не горстка партийных верхушек жирующие за счет народа.... Сократить политиков. чиновников и прочую шоблу бог знает кого сосущие народные деньги. Чем их больше, тем ответственность размывается, а коррупция растет...
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10 час.
А
Александр24
Автор прав! Помните, как Запад долго дискутировал о поставках на Украину летального оружия? Поставляли спальные мешки, да противогазы. А потом? Видя нашу беззубость и трусоватость, начали наглеть всё больше и больше. Сейчас поставляют всё, что только есть у них. Думаете дальнобойные ракеты не поставят? Чуток подождите - и по Москве хохлы ракетами ударят. А сейчас уже вскользь идут разговоры о поставках тактического ЯО. А, вконец обнаглевший Макрон? Этого мало?  Доиграемся, однако. Или дождёмся - одно из двух.
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7 час.

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