Так мы боимся или не боимся?

Глобальной войны, конечно, никто не хочет! Мы и локальной то не хотели. Приседали в реверансах и рисовали красные линии. И, тем не менее, вот она! И чем больше мы будем утираться от плевков в нашу сторону, тем вероятнее начало глобальной войны. Слабых и нерешительных всегда бьют. Это общеизвестная истина. Также, как и изречение Уинстона Черчилля: "Кто выбирает между войной и позором позор, тот получает и войну и позор”.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Главную проблему заложил для России Хуснуллин, который проталкивает политику моно городов с концентрацией населения в них. При военных действиях Россия тогда сразу лишится мобилизационного потенциала, сконцентрированных предприятий. Нам позволяет территория равномерно расселять население и разносить производственные и предприятия ВПК, а не концентрировать населения и промышленность. Надо возрождать малые города, поселки, деревни и т.д. Да это затраты, это инфраструктура, создавать и переносить ряд предприятий и заинтересовывать население в них жить. Задача должна решаться комплексно и без создания современной инфраструктуры, рабочих мест ни кто не поедет в новые города. Пора осадить агрохолдинги и политиков с чиновниками которые лоббируют их интересы. Надо развивать личные подворья, хуторные фермерские хозяйства, развивать обеспечение регионов в федеральном , областном, районом потреблении. Задача России и при ее возможностях выпускать натуральные продукты, а при сегодняшней ситуации ни какой ЗОЖ при качестве продуктов не решит здоровье нации, рождаемости, продолжительности жизни и т.д. Перераспределить трудовые ресурсы во времена СССР 78% трудоспособного населения работало в реальном секторе экономики, на сегодня в России около 17.5%, остальные дармоеды, как во власти, так и "эффективные" менеджеры, белые воротнички. На сегодня в Газпроме, Роснефти менеджеров разного разлива больше, чем работают на добыче, так же и банковско финансовый, страховой сектор, и еще море ни кому ненужные экономисты, юристы и т.д. Нужны рабочие руки, а не "руководители".... Запретить партии, которые по сути стали партийными ОПГ финансируемые за счет народных средств их бюджета. Говорят много, а реальных дел ни каких... Единая Россия это единый народ, а не горстка партийных верхушек жирующие за счет народа.... Сократить политиков. чиновников и прочую шоблу бог знает кого сосущие народные деньги. Чем их больше, тем ответственность размывается, а коррупция растет...