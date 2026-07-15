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Говорит Европа ⚡

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НБУ хочет обязать терминалы самообслуживания фотографировать всех клиентов

НБУ хочет обязать терминалы самообслуживания фотографировать всех клиентов

Что заставило регулятора заговорить о фотографировании клиентов? Как бухгалтеры массово обходят банковский мониторинг с помощью кодов из трёх цифр? Почему сверять лица владельцев счетов в реальном времени сейчас невозможно? И способна ли медицинская маска полностью обнулить задумку регулятора? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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