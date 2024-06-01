Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    А наши ушлёпки туда поедут ?Париж рискует уто...
  • В С
    Будет самая отвратительная олимпиада , за всю историю.Париж рискует уто...
  • светлана иноземцева
    Так держать! Россию не победить!С нами Бог! Спасибо сыночки,ждём всех домой!Яворовский полиго...

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

31 мая Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке пятидесятитрёхлетнего баскетболиста и чемезовского ставленника Дмитрия Игоревича Азарова с поста губернатора Самарской области: "В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх