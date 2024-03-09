Киеву придется заплатить за все закрытия Крымского моста

Власти Крыма включат в иск к Украине о транспортной блокаде все затраты на восстановление Крымского моста после терактов со стороны киевского режима, а также связанные с перекрытием движения на Крымском мосту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии