28,10,24 Часов Яр - Октябрьский Активные боевые действия в районе Артёмовска. Успешное поражение в результате обстрела со стороны ВС РФ боевой машины пехоты ВСУ в Часовом Яре.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
28,10,24 Часов Яр - Октябрьский Активные боевые действия в районе Артёмовска. Успешное поражение в результате обстрела со стороны ВС РФ боевой машины пехоты ВСУ в Часовом Яре.
Свежие комментарии