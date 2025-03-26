«Мистический ренессанс»: почему россияне стали чаще обращаться к магам и колдунам

В России общая аудитория любителей мистики выросла на 30 %. Если в 2023 году она составляла 7,3 млн человек, то в 2024 году число приверженцев магических обрядов и гаданий выросло до 9,5 миллиона, следует из исследования Platforma.
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