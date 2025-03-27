В сети вышел детективный сериал с Нагиевым "Злые люди"

В Okko, Wink, Kion и "Иви" стартует детективно-приключенческий сериал "Злые люди", созданный при поддержке Института развития интернета, - о преступлениях в дореволюционном Нижнем Новгороде, которые расследует могучий сыщик.
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