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Царьград

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Испанская команда одержала 10-ю победу подряд, обыграв Чехию

Испанская команда одержала 10-ю победу подряд, обыграв Чехию

Испания побеждает Чехию 3:1 в Овьедо, продлевая победную серию до десяти матчей. Команда Луиса де ла Фуэнте лидирует в группе A3 Лиги наций.

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